Цена на золото растет

Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении пакета мер стимулирования США, несмотря на то, что президент Дональд Трамп пригрозил наложить вето, если Конгресс не внесет в него серьезных изменений.
Спотовая стоимость золота выросла на 0,5% до уровня 1868,79 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США выросли на 0,1% до отметки в 1872,40 доллара.
Национальная ассоциация риэлторов накануне опубликовала отчет, показывающий, что в ноябре продажи домов на вторичном рынке США снизились.
Conference Board выпустила очередной отчет, показывающий, что доверие потребителей в США неожиданно снизилось в декабре.
Растут опасения, что новый агрессивный к распространению штамм Covid-19, обнаруженный в Великобритании, может сильно замедлить восстановление мировой экономики.
Политический редактор Роберт Пестон заявил, что переговоры по торговому соглашению между Соединенным Королевством и Европейским союзом подходят к завершению.
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