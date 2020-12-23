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Цена на золото растет
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Цена на золото растет

Фьючерсы на золото в США выросли на 0,1% до отметки в 1872,40 доллара
В среду стоимость ​золота выросла, так как американский доллар снизился на фоне слабых данных США, опубликованных накануне, и на фоне признаков прогресса в торговых переговорах по Brexit.

Инвесторы сохраняют оптимизм в отношении пакета мер стимулирования США, несмотря на то, что президент Дональд Трамп пригрозил наложить вето, если Конгресс не внесет в него серьезных изменений.

Спотовая стоимость золота выросла на 0,5% до уровня 1868,79 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США выросли на 0,1% до отметки в 1872,40 доллара.

Национальная ассоциация риэлторов накануне опубликовала отчет, показывающий, что в ноябре продажи домов на вторичном рынке США снизились.

Conference Board выпустила очередной отчет, показывающий, что доверие потребителей в США неожиданно снизилось в декабре.

Растут опасения, что новый агрессивный к распространению штамм Covid-19, обнаруженный в Великобритании, может сильно замедлить восстановление мировой экономики.

Политический редактор Роберт Пестон заявил, что переговоры по торговому соглашению между Соединенным Королевством и Европейским союзом подходят к завершению.



Читайте также: Золото растет на фоне дешевеющего доллара

среда 23.12.2020 | 17:24
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