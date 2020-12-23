Декабрьский индекс потребительского доверия в Италии вырос

Индикатор потребительского доверия поднялся до отметки 102,4 пункта с 98,4 пункта в прошлом месяце.

Оценка потребителями экономической среды улучшилась по сравнению с ноябрем: индекс вырос до 86,0 пункта с 79,8. Индикатор личного климата составил 108,0 пункта против 104,7 месяц назад.

Аналогичным образом в декабре улучшилась оценка текущей ситуации, а также будущих условий. Текущий климатический индекс поднялся до 99,2 пункта, а индекс прогнозируемого будущего климата поднялся до 106,6 с 99,3 пункта.

Исследование выявило улучшение индикатора экономических настроений по сравнению с ноябрем. Индекс экономической уверенности вырос до 87,7 с 83,3 пункта месяц назад.

Индекс уверенности в производственном секторе вырос в декабре на 5,0 пункта до значения 95,9, а уверенность поставщиков рыночных услуг поднялась до 78,2 с 74,8 пункта.

Между тем уверенность в строительстве и розничных продажах еще больше упала. В строительстве индекс настроений снизился до 136,0 пункта, а среди ритейлеров — до 88,5 пункта.

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