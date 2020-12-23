Esplanade Market сообщил об изменении расписания торгов в рождественские и новогодние праздники

24 декабря 2020
- Forex - закрытие в 22:00
- Metals, BRENT, WTI, NGAS - закрытие в 20:45
- ASX200 - закрытие в 05:30
- CAC40, IBEX35 - закрытие в 15:00
- DAX30, EuroStoxx50, CFD Shares DE - торги закрыты
- DowJones30, Nikkei225, Nasdaq100, S&P500 - закрытие в 20:15
- FTSE100 - закрытие в 14:50
- HK50 - закрытие в 06:00
- CFD Shares UK - закрытие в 14:30
- CFD Shares US - закрытие в 20:00
- Торги закрыты
- ASX200, FTSE100, EuroStoxx50, CFD Shares UK - торги закрыты
- DAX30 - открытие в 02:15
- Forex, Metals, BRENT, WTI, NGAS, DowJones30, Nikkei225, Nasdaq100, S&P500, CFD Shares US - закрытие в 22:00
- ASX200 - закрытие в 05:30
- CAC40, IBEX35 - закрытие в 15:00
- DAX30, EuroStoxx50, CFD Shares DE - торги закрыты
- FTSE100 - закрытие в 14:50
- HK50 - закрытие в 06:00
- CFD Shares UK - закрытие в 14:30
- Торги закрыты
- FTSE100 - торги закрыты
- DAX30 - открытие в 02:15
- 25 декабря – выходной
- 31 декабря - сокращенный день
- 1, 2, 3, 7 января – выходной
- 24 декабря – сокращенный день
- 25 декабря – выходной
- 30 декабря – сокращенный день
- 31 декабря – выходной
- 1, 2, 3, 7 января – выходной
- 6 января – сокращённый день
Читайте также: Новое инвестиционное решение от БКС Форекс