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Esplanade Market сообщил об изменении расписания торгов в рождественские и новогодние праздники
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Esplanade Market сообщил об изменении расписания торгов в рождественские и новогодние праздники

Данное расписание носит ознакомительный характер и в него могут быть внесены изменения
Компания Esplanade Market Solutions обращает ваше внимание, что торговое расписание в рождественские и новогодние праздники в период с 24 декабря 2020 года по 4 января 2021 года будет изменено (время EET):

24 декабря 2020

  • Forex - закрытие в 22:00
  • Metals, BRENT, WTI, NGAS - закрытие в 20:45
  • ASX200 - закрытие в 05:30
  • CAC40, IBEX35 - закрытие в 15:00
  • DAX30, EuroStoxx50, CFD Shares DE - торги закрыты
  • DowJones30, Nikkei225, Nasdaq100, S&P500 - закрытие в 20:15
  • FTSE100 - закрытие в 14:50
  • HK50 - закрытие в 06:00
  • CFD Shares UK - закрытие в 14:30
  • CFD Shares US - закрытие в 20:00
25 декабря 2020

  • Торги закрыты
28 декабря 2020

  • ASX200, FTSE100, EuroStoxx50, CFD Shares UK - торги закрыты
  • DAX30 - открытие в 02:15
31 декабря 2020

  • Forex, Metals, BRENT, WTI, NGAS, DowJones30, Nikkei225, Nasdaq100, S&P500, CFD Shares US - закрытие в 22:00
  • ASX200 - закрытие в 05:30
  • CAC40, IBEX35 - закрытие в 15:00
  • DAX30, EuroStoxx50, CFD Shares DE - торги закрыты
  • FTSE100 - закрытие в 14:50
  • HK50 - закрытие в 06:00
  • CFD Shares UK - закрытие в 14:30
1 января 2021

  • Торги закрыты
4 января 2021

  • FTSE100 - торги закрыты
  • DAX30 - открытие в 02:15
Расписание работы Компании LiveChat/Email

  • 25 декабря – выходной
  • 31 декабря - сокращенный день
  • 1, 2, 3, 7 января – выходной
Финансовый отдел

  • 24 декабря – сокращенный день
  • 25 декабря – выходной
  • 30 декабря – сокращенный день
  • 31 декабря – выходной
  • 1, 2, 3, 7 января – выходной
  • 6 января – сокращённый день
Данное расписание носит ознакомительный характер и в него могут быть внесены изменения. Просим учитывать эти изменения при совершении торговых операций. 

Источник: Esplanade Market Solutions

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среда 23.12.2020 | 13:12
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