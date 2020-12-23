Илон Маск предлагал Тиму Куку приобрести Tesla

Компания Apple не прокомментировала сообщение. На вопрос агентства Bloomberg, о каких "тяжелых временах" идет речь, Tesla не удосужилась ответить.

Как сообщалось ранее, компания Apple намерена начать производство своего беспилотного автомобиля через четыре года. Для своего автомобиля технологический гигант намерен разработать принципиально новые аккумуляторные батареи, которые позволят снизить цену электродвигателя и повысят пробег на одном заряде аккумулятора. Apple начала свой проект по разработке батареи шесть лет назад, но неоднократно его приостанавливала.

Три года назад компания Apple заявила, что намерена создать не электромобиль, который бы составил конкуренцию электрокарам Tesla, а полноценный автомобиль с системой "беспилотника". Для этой цели компания завербовала сотрудников Tesla, ранее работавших в производстве электрокаров.

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