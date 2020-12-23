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AMarkets — выбирайте, в какой валюте получать кешбэк!
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AMarkets — выбирайте, в какой валюте получать кешбэк!

Чтобы получить кешбэк от AMarkets, обратитесь к вашему персональному менеджеру
AMarkets сообщает, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на евровые и рублевые.

Как вы уже знаете, программа Cashback от AMarkets предлагает 5 уровней. Ниже представлена обновленная таблица со ставками по добавленным валютам.

Ступень — 1. Месяц — 1. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $3/€3.

Ступень — 2. Месяц —  2. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $8/€8.  

Ступень — 3. Месяц —  3. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $10/€10.  

Ступень — 4. Месяц —  4. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $12/€12. 

Ступень — 5. Месяц —  5 и более. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $14/€14.   

Теперь вы можете выбрать, в какой валюте получать кешбэк! Чтобы получить кешбэк от AMarkets, обратитесь к вашему персональному менеджеру!

Источник: AMarkets



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среда 23.12.2020 | 11:03
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