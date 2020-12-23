AMarkets — выбирайте, в какой валюте получать кешбэк!

Как вы уже знаете, программа Cashback от AMarkets предлагает 5 уровней. Ниже представлена обновленная таблица со ставками по добавленным валютам.Ступень — 1. Месяц — 1. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $3/€3.
Ступень — 2. Месяц — 2. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $8/€8.
Ступень — 3. Месяц — 3. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $10/€10.
Ступень — 4. Месяц — 4. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $12/€12.
Ступень — 5. Месяц — 5 и более. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $14/€14.
Теперь вы можете выбрать, в какой валюте получать кешбэк! Чтобы получить кешбэк от AMarkets, обратитесь к вашему персональному менеджеру!
Источник: AMarkets
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