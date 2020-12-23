AMarkets — выбирайте, в какой валюте получать кешбэк!

Как вы уже знаете, программа Cashback от AMarkets предлагает 5 уровней. Ниже представлена обновленная таблица со ставками по добавленным валютам.

Ступень — 1. Месяц — 1. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $3/€3.

Ступень — 2. Месяц — 2. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $8/€8.

Ступень — 3. Месяц — 3. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $10/€10.

Ступень — 4. Месяц — 4. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $12/€12.

Ступень — 5. Месяц — 5 и более. Необходимый объем — 5 лотов. Ставка(с лота) — $14/€14.

Теперь вы можете выбрать, в какой валюте получать кешбэк! Чтобы получить кешбэк от AMarkets, обратитесь к вашему персональному менеджеру!

Источник: AMarkets

Читайте также: Изменение торгового расписание на 17.02.2020