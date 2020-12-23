AMarkets: Metatrader теперь и для MacBook!

Установка платформы на macOS максимально проста — достаточно скачать установщик торговой платформы и запустить на устройстве dmg-файл. После этого установите MetaTrader аналогично любому другому приложению, то есть просто перетащите значок платформы в приложения и дождитесь завершения установки.

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