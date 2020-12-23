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AMarkets: Metatrader теперь и для MacBook!
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AMarkets: Metatrader теперь и для MacBook!

Работайте с торговыми платформами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в macOS из любой точки мира
​Уважаемые трейдеры! Если вы являетесь владельцем устройства Apple, вам стали доступны торговые платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 для macOS, второй по популярности операционной системы в мире!

Установка платформы на macOS максимально проста — достаточно скачать установщик торговой платформы и запустить на устройстве dmg-файл. После этого установите MetaTrader аналогично любому другому приложению, то есть просто перетащите значок платформы в приложения и дождитесь завершения установки.

Работайте с торговыми платформами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в macOS из любой точки мира и совершайте прибыльные сделки вместе с AMarkets!

Источник: AMarkets

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среда 23.12.2020 | 09:43
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