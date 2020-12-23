Фондовые индексы США завершили торги разнонаправлено

В ходе торгов индексы Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,6% и 0,23% соответственно, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,42%.

В III квартале ВВП США вырос в годовом выражении на 33,4%, как сообщило во вторник утром Министерство торговли в пересмотренной в сторону повышения окончательной оценке, что лучше, чем ожидали экономисты.

Рост в III квартале «показывает продолжающиеся усилия по возобновлению экономической деятельности, которая была приостановлена или ограничена из-за Covid-19», - говорится в сообщении BEA в отчете по ВВП, поскольку все больше людей тратили деньги на потребление и инвестиции.

В связи с ростом убытков от S&P, акции автомобильного ритейлера CarMax падают на 3%, несмотря на квартальные результаты лучше ожиданий.

Акции производителя электровелосипедов Peloton, тем временем, взлетели на 11% после того, как компания объявила о своем крупнейшем приобретении на сегодняшний день, заявив, что покупает компанию Precor, производящую тренажеры, за $420 миллионов.

Европейские фондовые индексы выросли во вторник после закрытия на фоне повышенной неопределенности в отношении быстро распространяющегося нового агрессивного штамма Covid-19 в Соединенном Королевстве: английский индекс FTSE 100 вырос на 0,56% на открытии в США, а индекс DAX Германии увеличился на 1,3%.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что для устойчивого восстановления экономики необходимы дополнительные бюджетные стимулы, и хотя показатели ВВП во вторник оказались лучше ожиданий, компании уже сообщают о сокращении спроса в IV квартале, поскольку пандемия продолжает усиливаться.

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