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В ноябре производство автомобилей в Великобритании продолжает снижаться
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В ноябре производство автомобилей в Великобритании продолжает снижаться

Производство с начала года снизилось на -31,0%
​В ноябре автомобильная промышленность в Великобритании продолжает сокращаться, согласно данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Выпуск автомобилей снизился на 1,4% в годовом исчислении до 106 243 единиц в ноябре.

Выпуск автомобилей для внутреннего рынка сократился на 10,4%, тогда как для экспорта вырос на 0,3%.

Выпуск авто с января 2020 года снизился на — 31,0%. В нынешнем году было произведено на 380 809 автомобилей меньше чем в прошлом году. 

Около 85% автомобилей, выпущенных в ноябре, были произведены для экспорта, что подчеркивает особую важность подписания торгового соглашения для британских автопроизводителей.

"Очередное падение производства автомобилей в Великобритании, конечно, вызывает беспокойство, но не настолько, как тот будущий кошмар, с которым столкнется автомобильная промышленность, если мы не заключим сделку по Brexit, которая будет работать для этого сектора", — сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.



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среда 23.12.2020 | 08:16
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