В ноябре производство автомобилей в Великобритании продолжает снижаться

Выпуск автомобилей снизился на 1,4% в годовом исчислении до 106 243 единиц в ноябре.

Выпуск автомобилей для внутреннего рынка сократился на 10,4%, тогда как для экспорта вырос на 0,3%.

Выпуск авто с января 2020 года снизился на — 31,0%. В нынешнем году было произведено на 380 809 автомобилей меньше чем в прошлом году.

Около 85% автомобилей, выпущенных в ноябре, были произведены для экспорта, что подчеркивает особую важность подписания торгового соглашения для британских автопроизводителей.

"Очередное падение производства автомобилей в Великобритании, конечно, вызывает беспокойство, но не настолько, как тот будущий кошмар, с которым столкнется автомобильная промышленность, если мы не заключим сделку по Brexit, которая будет работать для этого сектора", — сказал Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

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