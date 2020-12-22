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В. Путину рассказали о дальнейших перспективах нефти
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В. Путину рассказали о дальнейших перспективах нефти

Данный тренд значительно повлияет на спрос на традиционные энергоресурсы, заявил вице-премьер России А. Новак на встрече с В. Путиным.
​Уже к 2050 году многие страны намерены добиться так называемой углеродной нейтральности. Такого рода климатическая повестка предполагает отказ от использования ископаемых видов топлива. Это делает нефть фактически бесполезной. 

Данный тренд значительно повлияет на спрос на традиционные энергоресурсы, заявил вице-премьер России А. Новак на встрече с В. Путиным.

По словам А. Новака, еще одним фактором, который влияет на снижение спроса, является избыток ресурсов во всем мире ввиду развития технологий. В будущем странам очень важно сконцентрировать усилия по двум ключевым направлениям: развитии внутреннего рынка и диверсификацию экспорта.

По отношению к 2021 году профицит нефти в 2019 году может достигнуть отметки 0,6 млн баррелей. Данные прогнозы предоставило Международное энергетическое агентство (МЭА). Также ухудшились прогнозы по спросу в следующем году на 170 тысяч баррелей в сутки. Ранее В. Путин заявил, что вскоре нефть ждет скорое забвение. Согласно его прогнозов, в ближайшие пять лет спрос на нефть вырастет до 1% в год, а затем будет год от года снижаться на 0,1%.

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вторник 22.12.2020 | 22:36
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