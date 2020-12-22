В. Путину рассказали о дальнейших перспективах нефти

Данный тренд значительно повлияет на спрос на традиционные энергоресурсы, заявил вице-премьер России А. Новак на встрече с В. Путиным.

По словам А. Новака, еще одним фактором, который влияет на снижение спроса, является избыток ресурсов во всем мире ввиду развития технологий. В будущем странам очень важно сконцентрировать усилия по двум ключевым направлениям: развитии внутреннего рынка и диверсификацию экспорта.

По отношению к 2021 году профицит нефти в 2019 году может достигнуть отметки 0,6 млн баррелей. Данные прогнозы предоставило Международное энергетическое агентство (МЭА). Также ухудшились прогнозы по спросу в следующем году на 170 тысяч баррелей в сутки. Ранее В. Путин заявил, что вскоре нефть ждет скорое забвение. Согласно его прогнозов, в ближайшие пять лет спрос на нефть вырастет до 1% в год, а затем будет год от года снижаться на 0,1%.

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