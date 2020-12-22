Германия отклонила просьбу Греции прекратить поставки оружия Турции

По мнению Германии, такой запрет не имеет никакого стратегического обоснования. Плюс ко всему Турция является партнером Германии по НАТО. Министр надеется, что обе страны могут решить свои споры исключительно с использование дипломатических каналов. В то же время Турцию приобретала ракеты у России, поскольку ей не удалось их купить у США.

В скором времени Германия намерена осуществить поставки компонентов для шести подводных лодок в Турцию, которая завершит их строительство уже в своих портах. Ранее этот вопрос неоднократно обсуждался с канцлером Германии А. Меркель.

Ранее лидеры ЕС на саммите, который состоялся в декабре, договорились о введении ограниченных санкций касательно отдельных лиц и компаний в ответ на проводимую Турцией разведку полезных ископаемых рядом с берегами Греции и Кипра.

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