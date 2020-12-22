Нефть продолжает снижение вторую сессию подряд

Новый штамм коронавируса обнаруженный в Великобритании способствовал ужесточению карантинных ограничений на юго-востоке Англии и столице Объединенного Королевства. Многие государства Европы на этой информации приостановили транспортное и железнодорожное сообщение с "туманным Альбионом".

При этом ученые отмечают, что новый штамм не несет дополнительной угрозы организму человека, сообщает MarketWatch.

Однако, новости из Великобритании оказали большее воздействие на мировой финансовый рынок, чем принятый Конгрессом США бюджет на новый финансовый год и пакет стимулирующих мер для экономики страны.

Настроение инвесторам на фондовых площадках подняла информация о том, что Европейская комиссия утвердила разрешение на экстренное использование иммунизационного препарата от Covid-19 производителей Pfizer и BioNTech.

Во вторник стоимость нефти марки Brent на ICE Futures к 18:34 мск находится на отметке в 50,42 долл/барр., что на $0,49 меньше цены на закрытие прошлых торгов.

Стоимость нефти марки WTI на Нью-йоркской товарной бирже упала на $0,52 до уровня 47,45 долл/барр.

Читайте также: Доклад ОПЕК о повышении прогноза спроса на нефть в 2020 году