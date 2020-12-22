Газпром сообщила о достройке сухопутной части Северного потока-2

По словам заместителя председателя правления “Газпрома” Е. Бурмистровой, сухопутная часть полностью готова к вводу в эксплуатацию. В то же время сроки завершения работ в Балтийском море по-прежнему остаются неопределенными и зависят от многих факторов, включая погодных условий.

Изначально трубопровод «Северный поток-2» планировалось завершить и ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года. Дания за несколько недель до этой новости предоставила разрешение на проведение строительных работ в своих территориальных водах. Но в то же время из-за серьезных санкций со стороны США и прекращения работы специального судна трубоукладчика Allseas сроки сдачи объекта в эксплуатацию были изменены и перенесены на неопределенное время.

Для того чтобы восстановить темпы строительства, в качестве замены швейцарскому судну руководством проекта рассматривалось несколько российских трубоукладчиков и теперь работы в территориальных водах Германии ведет российская баржа «Фортуна».

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