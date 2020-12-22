Доллар США торгуется разнонаправленно

Данные Министерства торговли продемонстрировали, что рост ВВП в III квартале был скорректирован в сторону роста до отметки 33,4 % с ранее сообщенных 33,1%.

На динамику доллара США также отразилась информация о том, что конгрессмены утвердили пакет помощи в размере $900 млрд и бюджет в объеме $1,4 трлн.

Доллар США вырос на предыдущей сессии, так как инвесторы проявили опасения по поводу распространения нового штамма Covid-19 и увеличили спрос на безопасные активы.

Во вторник доллар США снизился до уровня $1,2257 относительно европейской валюты. Ожидается, что доллар найдет поддержку на уровне 1,25.

Американский доллар снизился относительно фунта стерлингов до показателя $1,3447. Если доллар продолжит падать, его следующим уровнем поддержки, вероятно, станет 1,3

Доллар США снизился по отношению к франку до отметки $0,8845

Доллар вырос до показателя ¥103,50 относительно японской иены. Следующее возможное сопротивление для доллара ожидается около уровня 105.00.

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