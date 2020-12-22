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XM Group информирует об изменениях в графике работы рынков
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XM Group информирует об изменениях в графике работы рынков

XM Group предлагаем Вашему вниманию расписание торгов и график работы службы поддержки клиентов на зимних праздниках
Брокер ХМ поздравляет всех своих клиентов с предстоящими зимними праздниками и направляет Вам самые тёплые пожелания. Пусть Новый год будет для Вас наполнен здоровьем, радостью и любовью. Желаем Вам в Новом году удачи и успеха! С Новым 2021 годом!

XM Group предлагаем Вашему вниманию расписание торгов и график работы службы поддержки клиентов на зимних праздниках (часовой пояс GMT 2).

  • 24.12.2020. Служба поддержки — ранее закрытие в 20:00. Расписание торгов — ранее закрытие в 18:50.
  • 25.12.2020.  Служба поддержки — торги не ведутся. Расписание торгов —торги не ведутся.
  • 28.12.2020 – 30.12.2020. Служба поддержки — обычное расписание. Расписание торгов — обычное расписание.
  • 31.12.2020. Служба поддержки — ранее закрытие в 20:00. Расписание торгов — ранее закрытие в 18:50.
  • 01.01.2021. Служба поддержки — торги не ведутся. Расписание торгов — торги не ведутся.

Более подробное расписание торговли финансовыми инструментами, часы торговли по которым изменятся на зимних праздниках, находится на сайте. 

Источник: XM Group



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вторник 22.12.2020 | 13:38
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