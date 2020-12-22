XM Group информирует об изменениях в графике работы рынков

XM Group предлагаем Вашему вниманию расписание торгов и график работы службы поддержки клиентов на зимних праздниках (часовой пояс GMT 2).
- 24.12.2020. Служба поддержки — ранее закрытие в 20:00. Расписание торгов — ранее закрытие в 18:50.
- 25.12.2020. Служба поддержки — торги не ведутся. Расписание торгов —торги не ведутся.
- 28.12.2020 – 30.12.2020. Служба поддержки — обычное расписание. Расписание торгов — обычное расписание.
- 31.12.2020. Служба поддержки — ранее закрытие в 20:00. Расписание торгов — ранее закрытие в 18:50.
- 01.01.2021. Служба поддержки — торги не ведутся. Расписание торгов — торги не ведутся.
Более подробное расписание торговли финансовыми инструментами, часы торговли по которым изменятся на зимних праздниках, находится на сайте.
Источник: XM Group
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