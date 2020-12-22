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Kalita-Finance информирует об изменениях в расписании торгов
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Kalita-Finance информирует об изменениях в расписании торгов

5 декабря 2020 года. Закрыты торги по всем инструментам, кроме российского рынка акций, USDRUR и криптовалют
​В связи с празднованием 25 декабря 2020 года Католического Рождества, Kalita-Finance сообщает об изменениях в расписании торгов. 

24 декабря 2020 года.

  • Индекс DAX – закрыт.
  • Индексы FTSE100 и CAC40 – ранее закрытие в 15-30 МСК.
  • Американские акции и индексы, драгметаллы, зерновые, нефть Brent – ранее закрытие в 21-00 МСК.
  • Рынок FOREX - ранее закрытие в 24-00 МСК. 

25 декабря 2020 года.

  • Закрыты торги по всем инструментам, кроме российского рынка акций, USDRUR и криптовалют. 

28 декабря 2020 года.

  • Индексы FTSE100 и CAC40 – закрыты.
  • Сахар, Какао, Кофе, Хлопок – позднее открытие в 16-00 МСК.
  • Зерновые - позднее открытие в 17-30 МСК.

Источник: Kalita-Finance

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вторник 22.12.2020 | 12:45
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