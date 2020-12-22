Kalita-Finance информирует об изменениях в расписании торгов

24 декабря 2020 года.
- Индекс DAX – закрыт.
- Индексы FTSE100 и CAC40 – ранее закрытие в 15-30 МСК.
- Американские акции и индексы, драгметаллы, зерновые, нефть Brent – ранее закрытие в 21-00 МСК.
- Рынок FOREX - ранее закрытие в 24-00 МСК.
25 декабря 2020 года.
- Закрыты торги по всем инструментам, кроме российского рынка акций, USDRUR и криптовалют.
28 декабря 2020 года.
- Индексы FTSE100 и CAC40 – закрыты.
- Сахар, Какао, Кофе, Хлопок – позднее открытие в 16-00 МСК.
- Зерновые - позднее открытие в 17-30 МСК.
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