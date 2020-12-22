Европейские фондовые индексы выросли на фоне позитивных новостей

Европейский Stoxx 600 вырос на 4 пункта до отметки 390,64 после падения на 2,3% на предыдущей сессии, что является крупнейшим однодневным падением почти за два месяца.

Немецкий DAX подскочил на 1,3%, французский индекс CAC 40 - на 1,2%, а британский FTSE 100 - на 0,4%.

Акции Skanska, европейской девелоперской и строительной компании, выросли на 2% после подписания контракта с British Land PLC на строительство нового офисного здания на Блоссом-стрит в Лондоне. Акции British Land прибавили 1,3%.

Бумаги easyJet выросли на 4,5%. Авиакомпания договорилась с Airbus о переносе поставок 22 самолетов до 2027-2028 финансового года с 2022-2024 финансового года.

Акции дистрибьютора строительных материалов и ритейлера DIY Grafton Group выросли на 2%.

Акции CompuGroup Medical выросли на 1,2%. Компания заявила, что успешно завершила приобретение электронных устройств на сумму 240 миллионов долларов.

Акции Hornbach Holding AG & Co. KGaA выросли на 10% после подтверждения прогноза на 2020-2021 годы на год.

Что касается экономических релизов, то в январе потребительское доверие в Германии может упасть из-за жестких карантинных ограничений, введенных для противодействия второй волне заражения Covid-19, как показали результаты опроса группы маркетинговых исследований GfK.

Индекс настроений потребителей упал до -7,3 в январе с -6,8 в декабре. Прогнозируется, что показатель упадет до -8,8.

Официальная статистика показала, что экономика Великобритании в III квартале восстановилась более быстрыми темпами, чем прогнозировалось, что отражает последствия ослабления ограничений по карантину, а также некоторое восстановление потребительской активности.

Читайте также: Активность вечерних торгов Мосбиржи составила 3,3% дневного объема