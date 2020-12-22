Grand Capital проводит новогоднюю акцию: Санта спешит на помощь

Акция от Grand Capital - «Санта спешит на помощь!» - продлится с 16 декабря 2020 года, 10:00 мск по 31 декабря 2020 года, 10:00 мск. Призовой фонд акции - 8 500 долларов США. Конкурс проводится на реальных счетах Стандарт. Минимальный депозит для участия в конкурсе составляет 200 долларов США. К участию в конкурсе допускаются старые и новые клиенты компании, владеющие реальным счетом Standard.

Для участия в конкурсе необходимо открыть счет Standard или использовать один из счетов Test Standard.

Для регистрации в конкурсе введите запрос на страницу конкурса, кликните на кнопку «Получить подарок», придумайте себе псевдоним, выберите, подтвердите участие на странице конкурса.

За ходом конкурса и соперников можно следить в онлайн рейтинге.

Продолжительность конкурса 2 недели (12 рабочих дней). Начало 16.12.2020 в 10:00 часов по МСК. Время окончания конкурса 25.12.2020 в 10:00 по МСК. Подведение итогов после 25 декабря.

Участникам необходимо вести торговлю на конкурсном бюджете, используя плечо не более чем 1: 100. В расчет рейтинга попадают сделки, проводимые любыми инструментами (за исключением акций российских и американских компаний - ЗАПАСЫ CFD США, РОССИИ), закрытые на момент окончания конкурса. Открытые сделки в момент окончания конкурса в расчете итогового показателя не участвуют.

Победителями конкурса становятся 3 клиента, набравшие максимальное количество баллов на счет. На количество баллов баланс счета на момент начала конкурса, торговый объем и сумма всех депозитов на конкурсный счетанных в период проведения конкурса. Между тремя победителями распределяются призы:

5000 $ - 1-место

2000 $ - 2-е место

1000 $ - 3-е место

Поощрительные призы по $ 10 получают участники конкурса, занявшие места с 4 по 53.

Призовая сумма зачисляется только на реальный счет Стандарт, с которого велась торговля во время конкурса. При этом торговый оборот по счету за участие в конкурсе должен составить не менее 1 (одного) полного лота. Участник может вывести призовую сумму в любой момент после ее зачисления на реальный счет.

Более детально с правилами использования можно на сайте Grand Capital.

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