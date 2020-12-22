В ноябре розничные продажи в Австралии выросли

Ноябрьский объем розничной торговли в Австралии увеличился на 7,0% с учетом сезонных колебаний по отношению к прошлому месяцу и составил сумму в размере 31,623 миллиарда австралийских долларов.

Экономисты прогнозировали снижение данного показателя на 0,6% после роста на 1,4% в октябре.

Лидерами роста розничной торговли стали товары для дома. Продажи выросли на 13%, чему способствовала работа магазинов на протяжении всего месяца, а также успешный период продаж в Черную пятницу и выпуск новых товаров в сфере электроники, компьютеров, фото и киноаппаратуры.

Высокий рост продаж в ноябре был зафиксирован в розничной торговле одеждой, обувью и личными аксессуарами, универмагах, прочей розничной торговле, а также в кафе, ресторанах и сфере общественного питания на вынос.

В годовом исчислении розничные продажи в ноябре выросли на 13,2%.

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