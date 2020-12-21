Иран предупредил ЕС о последнем шансе сохранить ядерную сделку

Данное условие было поставлено во время последней конференции по вопросам ядерной программы страны. Так называемая «евротройка» (Франция, Великобритания и Германия), по словам министра, нарушила имеющиеся обязательства по сделке. На данных странах лежит ответственность за ущерб, нанесенный иранскому народу.

Ранее было сказано, что страны готовы поддержать возвращение в сделку США. В свою очередь, президент Ирана заявил о своем нежелании вести переговоры с новой администрацией Штатов. В то же время стало известно, что Иран начал тайно работать над проектом на заводе по обогащению урана, который расположен южнее Тегерана.

В 2018 году США ввели санкции против Тегерана. Джо Байден сообщил, что намерен вести переговоры с Ираном и заключить новые соглашения по его ядерной программе, отношение к которой планируется ужесточить.

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