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Иран предупредил ЕС о последнем шансе сохранить ядерную сделку
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Иран предупредил ЕС о последнем шансе сохранить ядерную сделку

Страны готовы поддержать возвращение в сделку США
​Министр иностранных дел Ирана предупредил страны ЕС о том, что у них есть последний шанс сохранить текущее соглашение по иранской ядерной программе. Данное сообщение появилось в Твиттере ведомства.

Данное условие было поставлено во время последней конференции по вопросам ядерной программы страны. Так называемая «евротройка» (Франция, Великобритания и Германия), по словам министра, нарушила имеющиеся обязательства по сделке. На данных странах лежит ответственность за ущерб, нанесенный иранскому народу.

Ранее было сказано, что страны готовы поддержать возвращение в сделку США. В свою очередь, президент Ирана заявил о своем нежелании вести переговоры с новой администрацией Штатов. В то же время стало известно, что Иран начал тайно работать над проектом на заводе по обогащению урана, который расположен южнее Тегерана.

В 2018 году США ввели санкции против Тегерана. Джо Байден сообщил, что намерен вести переговоры с Ираном и заключить новые соглашения по его ядерной программе, отношение к которой планируется ужесточить.

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понедельник 21.12.2020 | 22:13
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