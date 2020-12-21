Иран предупредил ЕС о последнем шансе сохранить ядерную сделку

Данное условие было поставлено во время последней конференции по вопросам ядерной программы страны. Так называемая «евротройка» (Франция, Великобритания и Германия), по словам министра, нарушила имеющиеся обязательства по сделке. На данных странах лежит ответственность за ущерб, нанесенный иранскому народу.
Ранее было сказано, что страны готовы поддержать возвращение в сделку США. В свою очередь, президент Ирана заявил о своем нежелании вести переговоры с новой администрацией Штатов. В то же время стало известно, что Иран начал тайно работать над проектом на заводе по обогащению урана, который расположен южнее Тегерана.В 2018 году США ввели санкции против Тегерана. Джо Байден сообщил, что намерен вести переговоры с Ираном и заключить новые соглашения по его ядерной программе, отношение к которой планируется ужесточить.
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