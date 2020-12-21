ВШЭ: Госаппарат РФ нуждается в масштабной оптимизации

Эксперты отмечают, что если оптимизацию провести правильно, то служащие займутся полезной аналитикой, а не рутиной. За счет тако оптимизации, по мнению авторов, удастся освободить до 11% служащих от неэффективной работы.

В настоящее время, согласно исследованию, рутинная работа занимает около 30% всего рабочего времени. Избавляться от нее предлагается за счет автоматизации процессов и внедрения элементов искусственного интеллекта.

В докладе указывается, что таким образом возрастет количество полезной информации, которую нельзя будет игнорировать. В нынешнем составе власти есть структуры, у которых имеется явно избыточное количество сотрудников. Также было отмечено, что имеется большое количество совещательных и консультативных структур в правительстве.

В то же время стало известно, что количество чиновников захотели увеличить на 80 тысяч, что объясняется необходимостью проверки 12 млн отчетов от производителей товаров.

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