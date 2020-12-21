МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
ВШЭ: Госаппарат РФ нуждается в масштабной оптимизации
logo

ВШЭ: Госаппарат РФ нуждается в масштабной оптимизации

Если оптимизацию провести правильно, то служащие займутся полезной аналитикой, а не рутиной
​Представители Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что государственный аппарат РФ нуждается в умной цифровизации.

Эксперты отмечают, что если оптимизацию провести правильно, то служащие займутся полезной аналитикой, а не рутиной. За счет тако оптимизации, по мнению авторов, удастся освободить до 11% служащих от неэффективной работы.

В настоящее время, согласно исследованию, рутинная работа занимает около 30% всего рабочего времени. Избавляться от нее предлагается за счет автоматизации процессов и внедрения элементов искусственного интеллекта.

В докладе указывается, что таким образом возрастет количество полезной информации, которую нельзя будет игнорировать. В нынешнем составе власти есть структуры, у которых имеется явно избыточное количество сотрудников. Также было отмечено, что имеется большое количество совещательных и консультативных структур в правительстве.

В то же время стало известно, что количество чиновников захотели увеличить на 80 тысяч, что объясняется необходимостью проверки 12 млн отчетов от производителей товаров.

Читайте также: НАТО призывает Грузию ускорить подготовку к вступлению в организацию

понедельник 21.12.2020 | 21:58
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Ноябрьский экспорт Тайваня вырос на 12,0% относительно октября
    В ноябре экспорт Тайваня вырос

    ​В понедельник Министерство экономики Тайвань обнародовало статистические данные по экспорту страны в ноябре. Ноябрьский экспорт Тайваня увеличился на 29,7%

    понедельник, 21.12.2020 | 12:55
    Тайвань
  • Аналитики ожидают что в следующем финансовом году экономика вырастет на 3,4%
    Для восстановления экономики Японии потребуются годы

    ​Экономика Японии в этом году испытает меньшее сокращение, чем первоначально прогнозировалось, но не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса,

    вторник, 15.12.2020 | 14:15
    Япония
  • Итоговые данные голосования должны одобрить законодатели Конгресса Соединенных Штатов
    Коллегия выборщиков проголосовала за Джо Байдена

    Новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден получил 270 голосов представителей коллегии выборщиков, что позволит ему одержать уверенную победу на

    вторник, 15.12.2020 | 08:08
    США
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok