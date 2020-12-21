В Китае стали экономить электричество из-за Австралии

Дефицит данного ископаемого произошел ввиду торгового конфликта с Австралией. Страна является одним из крупнейших поставщиков угля в Китай. Таким образом, вышло так, что Австралия лишила часть китайских провинций света, которые власти решили отключать ради экономии.

Большинство китайских заводов очень зависимы от поставок угля из Австралии. Теперь же запасы угля в стране снизились до двухлетнего минимума, а его стоимость выросла на 60%. В провинции Хунань заявили, что учреждения намерены значительно сократить потребление электроэнергии, в связи с чем уличное освещение в городах будут отключать на ночь.

Конфликт с Австралией начался после того, как последняя призвала мировое сообщество провести расследование касательно происхождения коронавируса. В связи с этим Пекин принял решение прекратить закупать у Австралии около семи товарных категорий, а также увеличил пошлины на австралийские вина.

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