Спрос на нефть может восстанавливаться несколько лет

Он отметил, что восстановление будет более медленным, чем ожидалось ранее. Сейчас спрос находится на уровне 6-7 млн баррелей в сутки, что гораздо меньше чем до пандемии. По словам вице-премьера, спад уровня добычи сырья в рамках сущетвующей сделки ОПЕК+ является беспрецендентным. Так, к примеру, если четыре года назад сокращение добычи было на уровне 1,2 млн баррелей в сутки, то сейчас данный показатель составляет почти 10 млн баррелей. В такой ситуации Россия и другие страны мира настроены на то чтобы восстановить первоначальный уровень добычи.

21 декабря стоимость нефть марки Brent упала ниже отметки 50 долларов за баррель на Лондонской бирже ICE. Ранее В. Путин заявил, что стране удалось преодолеть нефтяную зависимость и сегодня более 70% российского бюджета формируется не за счет доходов от продажи нефти. Снижение стоимости нефти привело к небольшому ослаблению текущего курса рубля.

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