Новый штамм коронавируса повлиял на стоимость нефти

Мутировавший коронавирус стал причиной того, что некоторые страны прекратили авиасообщение с Лондоном. Локдаун внутри страны стал причиной ценовой коррекции на нефть во всем мире. А. Новак также добавил. Что сейчас ситуация на рынке нефти остается непредсказуемой и восстановление идет более медленными темпами, чем это было раньше.

Россия в данном случае должна уделять пристальное внимание монетизации нефти, угля и газа, поскольку есть вероятность, что в развитых странах спрос на данные продукты может сократиться. Так, сегодня цена на нефть Brent рухнула до 50 долларов за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Нефть марки WTI подешевела 46,48 долларов.

О случаях мутировавшего коронавируса Великобритания сообщила на минувшей неделе. Власти страны предупредили о том, что новый штамм распространяется значительно быстрее всех известных вариантов коронавируса.

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