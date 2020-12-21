Стоимость золота падает на фоне укрепления доллара

Спотовая стоимость на золото упала на 0,1% до уровня 1.878,36 долларов США за тройскую унцию.
"Инвесторы покидают рынок рисковых активов, фондовые рынки и рынки Форекс в ходе сегодняшних торгов проявляют динамику снижения. Все указывает на то, что новый штамп Covid-19 оказывает сильное давление на мировые площадки", — заявил Сяо Фу из Bank of China International.
"При этом, согласно таких условий, золото должно демонстрировать рост, однако растущий доллар нивелирует эти возможности", — добавил Сяо Фу.
Индикатор американского доллара отслеживающий динамику USD к основным мировым валютам увеличился на 0,38% до уровня 90,631.
Сегодня европейские страны приостановили или ограничили все транспортные и пассажирские сообщения с Королевством Великобритании на фоне обнаруженного на ее территории нового агрессивного штампа Covid-19.
Рынки акций Европы снижаются в ходе торгов из-за ожесточающихся карантинных ограничений вводимых в странах для сдерживания нового штампа.
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