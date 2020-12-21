Grand Capital проводит акцию: Торгуй на демо — получай реальную прибыль

«‎‎Торгуй на демо — получай реальную прибыль!» - акция проходит на демо-счете в приложении Grand Trade. Период проведения акции - с 18 по 31 декабря 2020 года. Участвовать могут только верифицированные пользователи. Для верификации необходимо предоставить скан паспорта участника, загрузив его в личном кабинете, а также верифицировать мобильный телефон участника. Организатор оставляет за собой право в требовании у участника акции дополнительных документов для идентификации личности и адреса его проживания.

Цель каждого участника получить максимальную прибыль по сделкам. При работе можно использовать кредитное плечо 1:100. Для перевода прибыли на реальный счёт срок торговли не должен превышать две недели с времени открытия первой сделки. При наличии прибыли по окончании двухнедельного периода участник может подать заявку на перенос прибыли на реальный счёт определённого типа. Заявка подается через службу поддержки. В сообщении укажите тему «100% Бонус на прибыль от торговли на Demo», номер торгового счета, фамилию, имя, отчество. Заявка подается в свободной форме по электронной почте или через чат в приложении. Бонус начисляется при выполнении всех условий данной акции.

Тип реального счета для зачисления бонусных средств зависит от суммы профита. Прибыль размером $100 и более зачисляется на счет типа Standard, прибыль размером менее $100 зачисляется на счет типа Micro. Кредитное плечо на реальном счете не может превышать 1:100. Бонус в размере прибыли, полученной на демо счете, зачисляется на реальный счет при условии внесения депозита такой же величины. Если внесенный депозит меньше суммы прибыли, то бонус начисляется в размере депозита. При отсутствии пополнения реального счета профит не зачисляется.

Бонус, зачисленный на реальный счёт, доступен для вывода после совершения объема торговых операций на реальном счете из расчета 1 лот (100 лотов на счёте типа Micro) на $5 прибыли. В расчетах учитываются торговые инструменты типа FOREX MAJORS, FOREX EXT 1, FOREX EXT 2. Частичный вывод прибыли невозможен.

Более детально ознакомиться с правилами акций можно на сайте Grand Capital.

Источник: Grand Capital

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