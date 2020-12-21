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FreshForex продолжает празднование новогодних праздников и разыгрывает $2021!
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FreshForex продолжает празднование новогодних праздников и разыгрывает $2021!

Достаточно пополнить свой счет на сумму от $300, после чего вы получаете виртуальный билет и автоматически становитесь участником розыгрыша
​В канун новогодних праздников брокер FreshForex продолжает радовать своих клиентов розыгрышами и чудесными бонусами. Сейчас брокер разыгрывает 50 призов по $2021 на торговый счет!

Как стать участником розыгрыша? Достаточно пополнить свой счет на сумму от $300, после чего вы получаете виртуальный билет и автоматически становитесь участником розыгрыша. Количество пополнений не ограничено, но чем чаще вы будете пополнять свой счет, тем больше шансов обретете на победу! Торопитесь, срок проведения розыгрыша – 15 января 2021 года.

Как пройдет розыгрыш? 50 счастливчиков будут выбраны случайным образом из всех клиентов, пополнявших счет в период действия конкурса от $300. Призовая сумма будет зачислена на торговый счет в течение трех дней после проведения розыгрыша. Зачисленный бонус полностью доступен для торговли и снятия.

И пусть вам улыбнется удача! 

Источник: FreshForex

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понедельник 21.12.2020 | 13:46
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