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В Эстонии ноябрьские цены производителей снижаются
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В Эстонии ноябрьские цены производителей снижаются

В месячном исчислении цены производителей в ноябре увеличились на 1,0%
​Ноябрьские цены производителей в Эстонии снизились, согласно данным Статистического управления Эстонии опубликованным в понедельник.

Ноябрьский индикатор цен производителей снизился на 0,9% в годовом выражении.

В ноябре цены на продукцию обрабатывающей отрасли опустились на 0,8% относительно последнего месяца осени 2019 года. Цены на электроэнергию, газ, пар, системы кондиционирования снизились 5,5%. Водоснабжение подешевело 9,8%.

Однако, цены на горнодобывающую отрасль и разработку карьеров увеличились на 5,3%.

В месячном исчислении цены производителей в ноябре увеличились на 1,0%.

По сообщению Эвели Сокман, эксперта Статистического управления Эстонии, по сравнению с октябрем на индикатор цен производителей больше всего повлиял рост цен на производство электронного оборудования, производство электроэнергии, а также производство древесины и изделий из дерева.

"Падение цен в производстве металлических изделий, бумаги и бумажных изделий, мебели оказало противоположное влияние на индикатор", - добавил Сокман.

В ноябре цены на импорт остались стабильны в месячном исчислении и упали на 5,9% в годовом.

Экспортные цены в ноябре увеличились на 0,9% относительно октября и снизились на 4,4% с начала года.

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понедельник 21.12.2020 | 12:39
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