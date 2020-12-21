Все о форекс-брокере Forex4you

История начинается с 2007 года. Оборот ежемесячный был относительно не слишком большой, но уже в 2011 году, была нарощена эффективно клиентская база, расширился штат сотрудников и оборот составлял 100 млрд. USD. К 2015 году брокер приобрел партнера в виде крупного банка Азии и является самым главным спонсором игр КХЛ. Уже можно сделать вывод, что компания постоянно растет и развивается. И если говорить, как брокер Forex4you видит свое будущее, то явно безоблачное.

Трейдеры и Форекс.

Компаний, которые являются брокерами на рынке много. Многие могут отметить, что все они имеют одинаковые предложения и условия для сотрудничества. Однако если разобраться в данном вопросе, то F4Y одна из тех, кто постоянно развивается и готов предлагать своим трейдерам различные варианты и предложения. К примеру, можно использовать сервис автоматического копирования под названием Share4you. Также можно выделить бинарные опционы и ПАММ-счета. Что касается числа трейдеров, то оно действительно огромно, да и новички довольно быстро с помощью брокера стали максимально профессиональны. Среди специалистов отмечают, что рейтинг форекс брокеров вполне правильно возглавляет F4Y.

Виды счетов от Forex4you.

Одно дело читать, что говорят про Forex4you, а другое изучить, что предлагает брокер. Рассмотрим основные виды счетов:

Демо-счет. Это счет, который является виртуальным. Само слово указывает, что он демонстрационный. Этот вариант удобен тем, что новички с помощью него имеют возможность копить опыт и при этом тренироваться, не тратив свои деньги.

Центовый счет. Сделки с помощью такого счета позволяют, также как и на демо, тренироваться трейдерам, дабы не проиграть большие суммы денег. Особенность в том, что сделки уменьшаются на этом счете в 100 раз. Несмотря на то, что этом может показаться не слишком серьезным вариантом, пользователи площадки активно используют данное направление.

Классический счет. Этот вариант больше подходит именно опытным игрокам Форекс. Здесь рекомендуется делать депозит не менее 100 у.е. Этот вариант счета активно применяется при ПАММ-сервисе, а также сервисе, где происходит автокопирование сделок.

Профессиональный счет. В этом случае forex брокеры рекомендуют данный счет использовать только тем, кто имеет дело с большими суммами. Здесь созданы специальные условия, которые помогают существенно повысить свой капитал.

Инструменты для трейдера.

Если рассматривать отзывы трейдеров про Forex4you, то чаще всего можно увидеть положительное мнение об инструментах Форекс. Брокер Forex4you предлагает следующие полезные инструменты, которые и помогают создавать рейтинг форекс брокеров:

Новости от Dow Jones

Автоматический анализ рынка

Плагин для MetaTrader 4

Аналитика от лучшего бюро Trading Central.

В целом, брокер достоин внимания как хороший партнер в области торговли на Форексе.

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