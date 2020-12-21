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Доллар растет относительно мировой валютной корзины
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Доллар растет относительно мировой валютной корзины

Фунт стерлингов относительно доллара обвалился на 1,18% до уровня $1,3363
​Новости из Великобритании о новом агрессивном штампе коронавируса заставили инвесторов вновь обратиться к "безопасным" активам. На этом фоне американский доллар начал свои торги понедельника ростом, сообщает Bloomberg.

Вчера правительство "туманного Альбиона" усилило в стане карантинные ограничения, особенно на юго-востоке Великобритании и ее столице, из-за нового более агрессивного штампа Covid-19. Многие государства уже ограничили или полностью приостановили транспортное сообщение с Британией. 

Новости о неспособности Великобритании и Евросоюза заключить торговое соглашение в срок, также оказали свое влияние на увеличение спроса инвесторов на активы "тихой гавани".

Конгрессмены Соединённых Штатов наконец-то согласовали стимулирующие меры в сумме 900 млрд долларов, заявил республиканец Митч Макконнелл. 

Сегодня на 9:27 по мск единая европейская валюта снизилась относительно американского доллара на 0,58% до отметки в $1,2186. 

Доллар США в отношении японской иены вырос на 0,15% - до ¥103,46. 

Евро по отношению к иене подешевел на 0,42% — до ¥126,09.

Фунт стерлингов относительно доллара обвалился на 1,18% до уровня $1,3363.

Индикатор ICE вырос на 0,5%. Расширенный WSJ Dollar Index увеличился 0,6%.

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понедельник 21.12.2020 | 09:42
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