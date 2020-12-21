Азиатские рынки акций открылись в снижении

В понедельник рынки упали в Японии, Гонконге и Южной Корее, но выросли в Шанхае.

Принятие пакета экономической помощи от COVID-19 на сумму почти 1 триллион долларов ожидается позже в понедельник. Однако новые вспышки Covid-19 по всему миру подорвали оптимизм в отношении того, что вакцины могут быстро положить конец пандемии.

"Большинство инвесторов уже учли ожидания нового стимула", — заявил Цзинъи Пан из IG.

"Предварительное соглашение о сделке по стимулированию распространения коронавируса на сумму около $900 миллиардов, о которой в Соединенных Штатах спорили в течение нескольких недель, не вызвало особого энтузиазма в отношении рынков", — добавил Пан.

В Азии новые вспышки коронавируса вынудили власти ввести карантин или другие ограничительные меры в Австралии и Таиланде. В Японии правительство приостановило программу восстановления туризма и ограничило по времени работу ресторанов и баров.

В Великобритании распространение особо агрессивной формы коронавируса привело к новым ограничениям в деловой и иной деятельности. Правительства других европейских стран также усиливают меры по сдерживанию возобновления пандемии.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,22%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%. Южно-корейский Kospi снизился на 0,3%, а австралийский ASX 200 опустился на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite SHCOMP вырос на 0,6%.

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