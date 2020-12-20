Трамп не уверен в своем участии в следующих выборах

О своем участии он не будет объявлять до инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января 2021 года. Таким решением он намерен показать своим сторонникам, что не отказывается от попыток оспорить результаты минувших выборов.

Многие аналитики полагают, что Трамп хочет сохранить для себя возможность снова прийти к власти. Ранее в Белом доме предполагали, что Д. Трамп намерен захватить власть в стране и отменить результаты выборов. Эту вероятность объяснили тем, что Трамп слишком много времени проводит со своим бывшим помощником М. Флинном и адвокатом С. Пауэлом.

Напомним, что очередные выборы президента состоялись в США 3 ноября 2020 года. До настоящего времени голоса полностью не подсчитаны, однако Байден уже набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков и заочно заявил о своем президентстве. Трамп в ответ на это, заявил, что тот поторопился с подобными высказываниями.

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