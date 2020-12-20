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Байден намерен дать ответ на кибератаку ведомств США
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Байден намерен дать ответ на кибератаку ведомств США

В свою очередь, Д. Трамп сомневается в причастности России к данной кибератаке
​Новый президент США Джо Байден намерен дать ответ на якобы российские кибератаки, которым недавно подверглись многие федеральные ведомства страны. 

После своей инаугурации в январе 2021 года Джо Байден намерен рассмотреть несколько возможных действий на взлом компьютерных систем властей США. Такие действия могут обернуться для России довольно серьезными санкциями. При этом, США рассчитывают избежать эскалации конфликта с другими государствами по аналогичным причинам.

Другие источники указывают на то, что сейчас планы Байдена сугубо теоретические и пока что конкретных действий никто не планирует, поскольку у команды президента нет доступа к разведданным. 

В свою очередь, Д. Трамп сомневается в причастности России к данной кибератаке..

Об атаках стало известно 14 декабря. В этот день хакеры смогли получить доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США. Власти России отвергают все обвинения в атаках на американские силовые структуры и называют их абсолютно безосновательными.

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воскресенье 20.12.2020 | 22:28
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