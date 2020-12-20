Третья российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в следующем году

Это произошло потому, что для подачи заявлению о регистрации в ВОЗ, нужно соответствовать определенным критериям, включая количеству испытуемых. Для этого необходимо завершить клинические испытания. Второй этап будет завершен в январе, а третий – только в марте.

Помимо этого необходимо будет создать отдельный цех по производству вакцины, который должен отвечать наивысшим стандартам качества. Ишмухаметов отметил, что стандарт производства должен полностью соответствовать текущим мировым стандартам и в данном случае нельзя отступать ни от одного пункта правил. Изначально регистрация вакцины планировалась на середину декабря текущего года. Скорее всего, новая вакцина будет названа «КовиВак».

В настоящее время в ВОЗ зарегистрированы уже две российские вакцины от коронавируса – «Спутник V» и «Вектор», которые стоят дешевле зарубежных аналогов.

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