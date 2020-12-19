Трамп подписал закон, который ограничит размещение китайских акции на биржах США

Согласно американскому законодательству, бизнес, который котируется на биржах, должен подтвердить, что он не попадает под контроль иностранных властей. Помимо этого, многие зарубежные компании должны предоставить отчетность регуляторам так же как это делают компании из США.

Палата представителей американского конгресса единогласно проголосовала за законопроект в начале декабря. В данном документе отмечается, что новый проект должен будет решить многолетнюю проблему, которая обострилась на фоне торговых споров между США и Китаем.

В январе Китай и США подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которого власти США сохранили пошлины в 25% на ряд товаров объемов 250 млрд. При этом в силе остались пошлины в 7,5% на ряд товаров стоимостью в 120 млрд долларов США. Переговоры касательно второй части сделки на фоне пандемии коронавируса так и не привели к конкретному результату.

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