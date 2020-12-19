Северный поток-2 на территории Сербии начал заполняться газом

Основной объем поставок должен стартовать с 1 января 2021 года. В данном случае будет полностью прекращена прокачка газа в Сербию через территорию Украины. В дальнейшем газ должен будет дойти до Венгрии, а позже — до Австрии.

Изначально планировалось, что продолжение будет запущено в прошлом году, но судебные процессы между компанией-трубоукладчиком и начавшаяся пандемия коронавируса несколько нарушили первоначальные планы. В марте 2020 года Россия и Болгария подписали новый контракт на поставку газа со скидкой последней в размере 40%. Такое решение даже назвали своего рода «подарком», а министр энергетики Т. Петкова поблагодарила ЕС за поддержку и помощь в переговорах с Россией.

Власти Болгарии после этого пообещали завершить строительство «Северного потока-2» по своей территории до конца года, но новой проблемой стала прокладка трубопровода через Сербию. Многие аналитики прогнозируют, что строительство может затянуться еще как минимум на год.

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