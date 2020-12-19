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Экономика
В Великобритании ужесточают карантинные ограничения
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В Великобритании ужесточают карантинные ограничения

Новые ограничения будут действовать с 20 декабря
​Власти Великобритании намерены ввести в Лондоне и некоторых регионах на юго-востоке Англии максимум ограничений ввиду быстрого распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Б. Джонсон в ходе пресс-конференции.

В некоторых районах будет работать максимальный уровень ограничений. Такого рода меры будут аналогичными общенациональному локдауну. На такое решение властям, по словам Джонсона, пришлось пойти из-за того, что в стране резко стали расти темпы заболеваемости.

Новые ограничения будут действовать с 20 декабря. Планируется снова закрыть магазины, которые не торгуют предметами первой необходимости, парикмахерские и спортзалы. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома без крайней на то необходимости. Также гражданам будет запрещено встречаться на Рождество с соседями и друзьями. Сколько продлятся такого рода ограничения — не сообщается.

Министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что обнаружило новую форму вируса, которая распространяется значительно быстрее, чем известная его форма.

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суббота 19.12.2020 | 21:01
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