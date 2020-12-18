В ноябре Норвегия нарастила производство углеводородов на 7,9%

В годовом выражении рост составил 2,1%, относительно предыдущего года.

Разработка природного газа в ноябре выросла на 6,6% до показателя в 9,57 млрд м³/сут., по отношению к прошлому месяцу. Эксперты NPD прогнозировали результат на отметке в 10,1 млрд м³/сут. В годовом исчислении добыча снизилась на 4,7%.

В ноябре разработка нефти находилась на уровне 1,725 млн барр./сут., что на 6,8% выше относительно показателя прошлого месяца. В годовом выражении добыча нефти увеличилась на 2,4% по отношению к ноябрю прошлого года.

В III и IV кварталах текущего года, согласно соглашению ОПЕК+, Норвегия снизила производство нефти на 134 тыс. барр./сут., что зафиксировано в ноябрьском отчете.

С начала года Норвегия разработала 207,9 млн м³ нефтяного эквивалента, из них нефть — 89,4 млн м³, газ — 101,9 млн м³.

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