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В ноябре Норвегия нарастила производство углеводородов на 7,9%
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В ноябре Норвегия нарастила производство углеводородов на 7,9%

В годовом выражении рост составил 2,1%, относительно предыдущего года
​В ноябре Норвегия нарастила объемы разработки углеводородов на 7,9% до уровня в 2,026 млн барр/сут. относительно октября, сообщает NPD.

В годовом выражении рост составил 2,1%, относительно предыдущего года.

Разработка природного газа в ноябре выросла на 6,6% до показателя в 9,57 млрд м³/сут., по отношению к прошлому месяцу. Эксперты NPD прогнозировали результат на отметке в 10,1 млрд м³/сут. В годовом исчислении добыча снизилась на 4,7%.

В ноябре разработка нефти находилась на уровне 1,725 млн барр./сут., что на 6,8% выше относительно показателя прошлого месяца.  В годовом выражении добыча нефти увеличилась на 2,4% по отношению к ноябрю прошлого года. 

В III и IV кварталах текущего года, согласно соглашению ОПЕК+, Норвегия снизила производство нефти на 134 тыс. барр./сут., что зафиксировано в ноябрьском отчете. 

С начала года Норвегия разработала 207,9 млн м³ нефтяного эквивалента, из них нефть — 89,4 млн м³, газ — 101,9 млн м³. 

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пятница 18.12.2020 | 16:15
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