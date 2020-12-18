В МОФТ собрали все отзывы о World Markets (World Markets com) и составили досье на этого брокера

В профиле World Markets размещено общее описание компании, анализ ее торговых условий по параметрам, динамика популярности World Markets среди трейдеров. Также на странице брокера описаны инвестиционные предложения, бонусные программы и условия для партнеров. Дополнительно в профиле World Markets на МОФТ можно найти информацию о торговый условиях компании и типах счетов, которые доступны трейдерам, информацию о регуляции брокера, о работе службы ее поддержки и обзор Личного кабинета World Markets.

Также в профиле компании реализован отдельный блок, в котором каждый клиент World Markets может оставить отзыв о работе с этой компанией или свое мнение о ней. А дополнительно здесь можно поставить и оценку работы World Markets. Каждый отзыв, опубликованный в этом блоке, отправляется на модерацию и проверяется ответственными финансовыми специалистами, только после чего публикуется на сайте.

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании World Markets, тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе World Markets com, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

Материал подготовлен: Михаил Пригожин

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