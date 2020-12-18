МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
В МОФТ собрали все отзывы о World Markets (World Markets com) и составили досье на этого брокера
logo

В МОФТ собрали все отзывы о World Markets (World Markets com) и составили досье на этого брокера

В профиле World Markets размещено общее описание компании, анализ ее торговых условий по параметрам, динамика популярности World Markets среди трейдеров
​Компания World Markets была проверена финансовыми специалистами и аналитиками МОФТ. Сайт World Markets и ее основные торговые условия были подробно изучены, эта информация добавлена в обновленный профиль компании на сайте МОФТ.

В профиле World Markets размещено общее описание компании, анализ ее торговых условий по параметрам, динамика популярности World Markets среди трейдеров. Также на странице брокера описаны инвестиционные предложения, бонусные программы и условия для партнеров. Дополнительно в профиле World Markets на МОФТ можно найти информацию о торговый условиях компании и типах счетов, которые доступны трейдерам, информацию о регуляции брокера, о работе службы ее поддержки и обзор Личного кабинета World Markets.

Также в профиле компании реализован отдельный блок, в котором каждый клиент World Markets может оставить отзыв о работе с этой компанией или свое мнение о ней. А дополнительно здесь можно поставить и оценку работы World Markets. Каждый отзыв, опубликованный в этом блоке, отправляется на модерацию и проверяется ответственными финансовыми специалистами, только после чего публикуется на сайте.

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании World Markets, тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе World Markets com, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

Материал подготовлен: Михаил Пригожин



Читайте также: Новое инвестиционное решение от БКС Форекс

пятница 18.12.2020 | 14:34
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok