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​В МОФТ собрали все отзывы о БКС Форекс (BCS Forex) и составили досье на этого брокера
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​В МОФТ собрали все отзывы о БКС Форекс (BCS Forex) и составили досье на этого брокера

В профиле компании реализован отдельный блок, в котором все клиенты компании могут ознакомиться с отзывами о деятельности БКС Форекс
В МОФТ проверили официальный сайт компании БКС Форекс — торговые условия, клиентское соглашение и регламент совершения торговых операций, доступные типы счетов и их условия, возможность пополнять счета и выводить денежные средства на банк, карты и через популярные электронные платежные системы. Вся эта информация была подробно описана в профиле БКС Форекс на сайте МОФТ.

Дополнительно в профиле компании реализован отдельный блок, в котором все клиенты компании могут ознакомиться с отзывами о деятельности БКС Форекс и оставить свое мнение об этой компании, поделиться своим опытом сотрудничества с данным брокером. Каждый отзыв, опубликованный в этом блоке, был проверен специалистами МОФТ, поэтому здесь можно узнать только достоверную и правдивую информацию о работе в БКС Форекс.

Также в этом блоке можно оценивать работу брокера — проставлять компании тот или иной балл, который, по Вашему мнению, будет соответствовать уровню услуг, предоставляемых БКС Форекс на рынке Форекс.

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании BCS Forex, тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе BCS Forex, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

Для того, чтобы изучать самую актуальную информацию о брокерах рынка Форекс, присоединяйтесь к МОФТ!

Материал подготовлен: Екатерина Фесеева

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пятница 18.12.2020 | 10:11
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