США дополняют санкционный список десятками китайских компаний

В санкционный список Штатов попадет 80 китайских производителей, включая компанию по производству микроэлектроники SMIC.

В список предоставленный Минторговли Соединенных Штатов, попали компании имеющие отношения к ВС Китайской Республики и созданию искусственных территорий в Южно-Китайском море.

Команда действующего главы Белого дома постоянно вводит новые ограничения и расширяет свой санкционный список в отношении Китайской Республики и ее предприятий. На данном этапе в нем находится около 275 китайских компаний. Среди обычных китайских предприятий в нем расположились и такие мировые техногиганты как Huawei и Hikvision.

Китайский производитель микроэлектроники SMIC уже находился под санкционными мерами, согласно которым, американцам запрещено инвестировать в эту компанию.

При этом компания SMIC много раз заявляла о непричастности к военным Китайской Республики.

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