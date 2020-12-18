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США дополняют санкционный список десятками китайских компаний
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США дополняют санкционный список десятками китайских компаний

В санкционный список Штатов попадет 80 китайских производителей
​В пятницу правительство США заявило, что пополнит санкционный список многими китайскими производителями, пишет Рейтер.

В санкционный список Штатов попадет 80 китайских производителей, включая компанию по производству микроэлектроники SMIC.

В список предоставленный Минторговли Соединенных Штатов, попали компании имеющие отношения к ВС Китайской Республики и созданию искусственных территорий в Южно-Китайском море.

Команда действующего главы Белого дома постоянно вводит новые ограничения и расширяет свой санкционный список в отношении Китайской Республики и ее предприятий. На данном этапе в нем находится около 275 китайских компаний. Среди обычных китайских предприятий в нем расположились и такие мировые техногиганты как Huawei и Hikvision.

Китайский производитель микроэлектроники SMIC уже находился под санкционными мерами, согласно которым, американцам запрещено инвестировать в эту компанию. 

При этом компания SMIC много раз заявляла о непричастности к военным Китайской Республики. 

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пятница 18.12.2020 | 15:39
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