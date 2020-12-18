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TeleTrade поздравляет всех с наступающими новогодними праздниками
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TeleTrade поздравляет всех с наступающими новогодними праздниками

В наступающем году Вы сами выбираете продукт, который будет приносить Вам прибыль
В преддверии Нового года международный брокер TeleTrade поздравляет всех с наступающим праздником и сообщает о грандиозной Акции! Быки и Медведи уже в упряжке. Мы ждём только Вас, чтобы отправиться в увлекательное путешествие к вершинам финансовых рынков.

В наступающем году Вы сами выбираете продукт, который будет приносить Вам прибыль! Мы подготовили для Вас небольшой сюрприз. Ответьте на три вопроса, и получите лучшее предложение!

Акции Apple, Welcome Бонусы, Торговые сигналы... Только самые эффективные инструменты будут способствовать достижению ваших целей. Используя каждый из них, Вы можете сделать выгодное вложение, сохранить и приумножить свой доход. Осталось только заглянуть под елку, чтобы узнать, какой подарок ждет Вас лично.

С наступающим праздником! И пусть Ваши инвестиции будут прибыльными! Искренне желаем крепкого здоровья, семейного счастья и материального благополучия!

Источник: TeleTrade



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пятница 18.12.2020 | 11:57
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