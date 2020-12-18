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Ноябрьские розничные продажи в Великобритании снизились меньше прогнозов
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Ноябрьские розничные продажи в Великобритании снизились меньше прогнозов

Розничные продажи увеличились на 2,4% в годовом выражении
Сегодня были опубликованы официальные статистические данные Великобритании. Согласно им, ноябрьские розничные продажи показали лучший результат, чем прогнозировалось, несмотря на карантинные ограничения, введенные для сдерживания пандемии Covid-19.

В ноябре розничная торговля снизилась на 3,8% относительно прошлого месяца. Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне 4,2%.

Продажи продуктов питания увеличились на 3,1%, в то время, как продажи промышленных товаров сократились на 8% относительно октября. Продажи одежды упали на 19%.

Ритейлеры заявили, что несмотря на масштабные онлайн-акции к Черной пятнице, закрытие простых магазинов, в связи с карантинными ограничениями, сильно отразилось на продажах одежды.

Без учета автомобильного топлива объем продаж упал на 2,6%. Экономисты прогнозировали этот показатель на уровне 3,3%.

Несмотря на ежемесячное падение, общие продажи находятся выше допандемических показателей на фоне увеличения расходов потребителей на рождественские праздники.

Розничные продажи выросли на 2,4% в годовом выражении. Эксперты ожидали — 2,8%.

Согласно информации ONS, розничная интернет-продажа составляет 31,4% от всех розничных продаж.



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пятница 18.12.2020 | 11:28
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