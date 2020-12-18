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RoboForex информирует о изменениях в расписании торгов в новогодние праздники
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RoboForex информирует о изменениях в расписании торгов в новогодние праздники

В период Новогодних и Рождественских праздников торговля будет производиться по изменённому графику
​Уважаемые Клиенты и Партнёры, RoboForex информирует Вас, что в период Новогодних и Рождественских праздников торговля будет производиться по изменённому графику*.

Платформы MetaTrader 4 / MetaTrader 5.

Расписание торгов по DE30Cash.

  • 24.12.2020, 25.12.2020 - торговля закрыта.
  • 31.12.2020, 01.01.2021 - торговля закрыта.
  • 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по другим инструментам.

  • 24.12.2020 - закрытие торговли в 19:00 по серверному времени.
  • 25.12.2020 - торговля закрыта.
  • 31.12.2020 - закрытие торговли в 20:00 по серверному времени.
  • 01.01.2021 - торговля закрыта.
  • 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Платформа R Trader.

Расписание торгов по индексу GER30.

  • 24.12.2020, 25.12.2020 - торговля закрыта.
  • 31.12.2020, 01.01.2021 - торговля закрыта.
  • 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по UK100, SPA35, FRA40.

  • 24.12.2020 - закрытие торговли в 12:00 по серверному времени.
  • 25.12.2020 - торговля закрыта.
  • 31.12.2020 - закрытие торговли в 12:00 по серверному времени.
  • 01.01.2021 - торговля закрыта.
  • 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по US акциям, ETF, CFD на US акции и ETF.

  • 24.12.2020 - закрытие торговли в 19:00 по серверному времени.
  • 25.12.2020 - торговля закрыта.
  • 31.12.2020 - закрытие торговли в 20:00 по серверному времени.
  • 01.01.2021 - торговля закрыта.
  • 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по CFD на EU акции.

  • 24.12.2020, 25.12.2020 - торговля закрыта.
  • 31.12.2020, 01.01.2021 - торговля закрыта.
  • 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по другим инструментам.

  • 24.12.2020 - закрытие торговли в 19:00 по серверному времени.
  • 25.12.2020 - торговля закрыта.
  • 31.12.2020 - закрытие торговли в 20:00 по серверному времени.
  • 01.01.2021 - торговля закрыта.
  • 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Платформа cTrader.

Расписание торгов по всем инструментам.

  • 24.12.2020 - закрытие торговли в 19:00 по серверному времени.
  • 25.12.2020 - торговля закрыта.
  • 31.12.2020 - закрытие торговли в 20:00 по серверному времени.
  • 01.01.2021 - торговля закрыта.
  • 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.

Просим вас учитывать указанные изменения в своём рабочем графике.

* – Данное расписание носит информационный характер и в него могут быть внесены изменения.

Источник: RoboForex

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пятница 18.12.2020 | 10:52
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