RoboForex информирует о изменениях в расписании торгов в новогодние праздники

Платформы MetaTrader 4 / MetaTrader 5.
Расписание торгов по DE30Cash.
- 24.12.2020, 25.12.2020 - торговля закрыта.
- 31.12.2020, 01.01.2021 - торговля закрыта.
- 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
- 24.12.2020 - закрытие торговли в 19:00 по серверному времени.
- 25.12.2020 - торговля закрыта.
- 31.12.2020 - закрытие торговли в 20:00 по серверному времени.
- 01.01.2021 - торговля закрыта.
- 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по индексу GER30.
- 24.12.2020, 25.12.2020 - торговля закрыта.
- 31.12.2020, 01.01.2021 - торговля закрыта.
- 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
- 24.12.2020 - закрытие торговли в 12:00 по серверному времени.
- 25.12.2020 - торговля закрыта.
- 31.12.2020 - закрытие торговли в 12:00 по серверному времени.
- 01.01.2021 - торговля закрыта.
- 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
- 24.12.2020 - закрытие торговли в 19:00 по серверному времени.
- 25.12.2020 - торговля закрыта.
- 31.12.2020 - закрытие торговли в 20:00 по серверному времени.
- 01.01.2021 - торговля закрыта.
- 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
- 24.12.2020, 25.12.2020 - торговля закрыта.
- 31.12.2020, 01.01.2021 - торговля закрыта.
- 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
- 24.12.2020 - закрытие торговли в 19:00 по серверному времени.
- 25.12.2020 - торговля закрыта.
- 31.12.2020 - закрытие торговли в 20:00 по серверному времени.
- 01.01.2021 - торговля закрыта.
- 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
Расписание торгов по всем инструментам.
- 24.12.2020 - закрытие торговли в 19:00 по серверному времени.
- 25.12.2020 - торговля закрыта.
- 31.12.2020 - закрытие торговли в 20:00 по серверному времени.
- 01.01.2021 - торговля закрыта.
- 04.01.2021 - возобновление торговли по обычному графику.
* – Данное расписание носит информационный характер и в него могут быть внесены изменения.Источник: RoboForex
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