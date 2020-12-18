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Grand Capital восстановил свою репутацию
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Grand Capital восстановил свою репутацию

Суд признал, что сведения о форекс-брокере, размещенные на сайтах и на ютуб-канале, не соответствуют действительности
​Представитель брокера Grand Capital потребовал от Роскомнадзора заблокировать сайты, которые распространяли ложную информацию о форекс-брокере. Суд признал сведения неправдивыми и порочащими, однако Роскомнадзор отказался блокировать нарушителей.

Компания «Грандкапитал», которая официально представляет интересы форекс-брокера Grand Capital, обратилась в арбитражный суд СПб с заявлением о факте распространения лживой, порочащей информации на десятке ресурсов и требованием заблокировать их деятельность.

Суд признал, что сведения о форекс-брокере, размещенные на сайтах и на ютуб-канале, не соответствуют действительности. Но при этом представителям Grand Capital четко дали понять, что Роскомнадзор не будет «наказывать» ресурсы, где был размещен искусственно созданный негативный контент. Суд считает, что ложная информация о форекс-брокере не носит ярко выраженный противоправный характер, а значит признать ее запрещенной к распространению через Единый реестр невозможно.

Практика создания сайтов-клонов и негативных «обзоров» на целевых брокеров является достаточно распространенной. В дальнейшем за удаление порочащего контента с брокера могут потребовать деньги, шантажировать другим способом. К сожалению, определить лицо, которое распространяло неправдивую информацию, в случае с Grand Capital пока так и не удалось.

Источник: Grand Capital



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пятница 18.12.2020 | 09:54
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