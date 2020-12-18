Grand Capital восстановил свою репутацию

Компания «Грандкапитал», которая официально представляет интересы форекс-брокера Grand Capital, обратилась в арбитражный суд СПб с заявлением о факте распространения лживой, порочащей информации на десятке ресурсов и требованием заблокировать их деятельность.

Суд признал, что сведения о форекс-брокере, размещенные на сайтах и на ютуб-канале, не соответствуют действительности. Но при этом представителям Grand Capital четко дали понять, что Роскомнадзор не будет «наказывать» ресурсы, где был размещен искусственно созданный негативный контент. Суд считает, что ложная информация о форекс-брокере не носит ярко выраженный противоправный характер, а значит признать ее запрещенной к распространению через Единый реестр невозможно.

Практика создания сайтов-клонов и негативных «обзоров» на целевых брокеров является достаточно распространенной. В дальнейшем за удаление порочащего контента с брокера могут потребовать деньги, шантажировать другим способом. К сожалению, определить лицо, которое распространяло неправдивую информацию, в случае с Grand Capital пока так и не удалось.

Источник: Grand Capital

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