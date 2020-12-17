Грузинские власти хотят лишить финансирования оппозицию

По его словам, такими мерами правящая партия «Грузинская мечта» хочет бороться с оппозицией, которая не признает итоги минувших выборов и начала сдавать часть мандатов.

Те партии, которые будут лишены финансирования, не смогут воспользоваться бесплатными эфирами на телеканалах и получать зарплаты из государственного бюджета. Новая инициатива будет рассмотрена уже на следующей неделе.

Ранее представители партии «Единое национальное движение» под руководством М. Саакашвили предложили рассмотреть в парламенте заявление об отказе от собственных мандатов в знак протеста против результатов выборов. К ним присоединились и другие оппозиционеры, а часть фракций и вовсе игнорирует заседания парламента.

По результатам выборов «Грузинская мечта» получила 90 из 150 мандатов, а партия Саакашвили – только 36.

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