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Грузинские власти хотят лишить финансирования оппозицию
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Грузинские власти хотят лишить финансирования оппозицию

Те партии, которые будут лишены финансирования, не смогут воспользоваться бесплатными эфирами на телеканалах и получать зарплаты из государственного бюджета
​Власти Грузии  хотят рассмотреть законопроект о том, чтобы лишить финансирования некоторые оппозиционные партии, которые всячески саботируют заседания парламента. Об этом заявил лидер парламентского большинства И. Кобахидзе.

По его словам, такими мерами правящая партия «Грузинская мечта» хочет бороться с оппозицией, которая не признает итоги минувших выборов и начала сдавать часть мандатов.

Те партии, которые будут лишены финансирования, не смогут воспользоваться бесплатными эфирами на телеканалах и получать зарплаты из государственного бюджета. Новая инициатива будет рассмотрена уже на следующей неделе.

Ранее представители партии «Единое национальное движение» под руководством М. Саакашвили предложили рассмотреть в парламенте заявление об отказе от собственных мандатов в знак протеста против результатов выборов. К ним присоединились и другие оппозиционеры, а часть фракций и вовсе игнорирует заседания парламента.

По результатам выборов «Грузинская мечта» получила 90 из 150 мандатов, а партия Саакашвили – только 36.

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четверг 17.12.2020 | 17:03
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