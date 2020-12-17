​В МОФТ собрали все отзывы о FPMarkets (FP Markets) и составили досье на этого брокера

Дополнительно в профиле FPMarkets реализован специальный блок с отзывами, где каждый клиент брокера может открыто демонстрировать свое мнение о сотрудничестве с ним. В этом блоке опубликованы проверенные и достоверные отзывы клиентов компании FPMarkets о сотрудничестве с ней. Все эти отзывы прошли модерацию ответственными специалистами, только после чего были добалены в профиле компании.

Также в этом разделе можно оценить работу брокера и прокомментирровать отзывы других клиентов компании, поделиться своим опытом работы с FPMarkets.

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании, тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе FPMarkets, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

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