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​В МОФТ собрали все отзывы о FPMarkets (FP Markets) и составили досье на этого брокера
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​В МОФТ собрали все отзывы о FPMarkets (FP Markets) и составили досье на этого брокера

Дополнительно в профиле FPMarkets реализован специальный блок с отзывами, где каждый клиент брокера может открыто демонстрировать свое мнение о сотрудничестве с ним
Эксперты и финансовые аналитики МОФТ проверили сайт компании FPMarkets, актуализировали информацию о торговых условиях и опубликовали ее в профиле этой компании на сайте Объединения. Таким образом, на странице FPMarkets можно найти самую свежую информацию об этой компании и ее торговых условиях.

Дополнительно в профиле FPMarkets реализован специальный блок с отзывами, где каждый клиент брокера может открыто демонстрировать свое мнение о сотрудничестве с ним. В этом блоке опубликованы проверенные и достоверные отзывы клиентов компании FPMarkets о сотрудничестве с ней. Все эти отзывы прошли модерацию ответственными специалистами, только после чего были добалены в профиле компании. 

Также в этом разделе можно оценить работу брокера и прокомментирровать отзывы других клиентов компании, поделиться своим опытом работы с FPMarkets. 

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании, тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе FPMarkets, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

Для того, чтобы изучать самую актуальную информацию о брокерах рынка Форекс, присоединяйтесь к МОФТ!

Материал подготовлен: Екатерина Фесеева

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четверг 17.12.2020 | 15:10
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