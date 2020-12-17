МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
​В МОФТ собрали все отзывы о NBH Markets (НБХ Маркетс) и составили досье на этого брокера
logo

​В МОФТ собрали все отзывы о NBH Markets (НБХ Маркетс) и составили досье на этого брокера

Дополнительно в профиле компании размещен блок с отзывами ее реальных клиентов
Финансовые специалисты МОФТ проверили торговые условия компании NBH Markets и актуализировали информацию о брокере в его профиле на сайте Объединения. Таким образом на странице NBH Markets можно найти самую свежую информацию об этой компании. 

Дополнительно в профиле компании размещен блок с отзывами ее реальных клиентов. В этом блоке опубликованы проверенные и достоверные отзывы клиентов компании NBH Markets о сотрудничестве с ней. Все эти отзывы были промодерированы и прошли проверку специалистами, только после чего были добавлены в профиль брокера. 

Дополнительно в этом блоке каждый клиент компании имеет возможность оставить свой отзыв о работе NBH Markets или прокомментировать уже опубликованный отзыв об этом брокере. Также здесь можно поставить оценку брокеру, чем повлиять на его рейтинг. 

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании, тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе НБХ Маркетс, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

Для того, чтобы изучать самую актуальную информацию о брокерах рынка Форекс, присоединяйтесь к МОФТ! 

Материал подготовлен: Михаил Пригожин

Читайте также: FxPro: спекуляции способствовали росту биткоина

четверг 17.12.2020 | 11:05
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok