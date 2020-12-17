​В МОФТ собрали все отзывы о NBH Markets (НБХ Маркетс) и составили досье на этого брокера

Дополнительно в профиле компании размещен блок с отзывами ее реальных клиентов. В этом блоке опубликованы проверенные и достоверные отзывы клиентов компании NBH Markets о сотрудничестве с ней. Все эти отзывы были промодерированы и прошли проверку специалистами, только после чего были добавлены в профиль брокера.

Дополнительно в этом блоке каждый клиент компании имеет возможность оставить свой отзыв о работе NBH Markets или прокомментировать уже опубликованный отзыв об этом брокере. Также здесь можно поставить оценку брокеру, чем повлиять на его рейтинг.

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании, тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе НБХ Маркетс, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

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