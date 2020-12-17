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Канада рассказала о своей водородной стратегии
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Канада рассказала о своей водородной стратегии

Сегодня Канада занимает четвертое место в мире по производству нефти и энергетический сектор страны сильно пострадал от пандемии коронавируса.
​Власти Канады представили свою водородную стратегию, которая обсуждается мировой общественностью довольно давно. 

В стране хотят привлечь инвесторов для рост сектора чистого топлива. По оценкам экспертов, его стоимость может составить примерно 50 млрд канадских долларов. Если активно его развивать, то можно ожидать появления около 350 тысяч рабочих мест и добиться нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

Сегодня Канада занимает четвертое место в мире по производству нефти и энергетический сектор страны сильно пострадал от пандемии коронавируса. Водород планируется получать из природного газа. Данная технология является довольно перспективной для нефтекомпаний, которые сегодня переживают довольно сложные времена.

Большинство экологических групп настаивают на том, чтобы водород можно было получить с использованием возобновляемых источников энергии. Провинция Квебек является наиболее подходящей для этой стратегии, однако конкретных переговоров по данному вопросу пока что не проводилось.

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четверг 17.12.2020 | 15:36
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