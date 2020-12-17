В.Путин ответил на вопрос касательно своего нового срока

По словам президента, он еше не принял окончательного решения касательно того идти или не идти на выборы в 2024 году. Напомним, что после ранее внесенных изменений в конституцию РФ, у В. Путина есть право выдвигать свою кандидатуру на следующий срок.

В июне этого года в одном из интервью Путин заявил, что не исключает возможности того что он будет баллотироваться на новый срок в 2020 году.

Всероссийское голосование касательно поправок к Конституции проходило с 26 июня по 1 июля. Изменения поддержали почти 78% граждан. Среди принятых поправок стоит отметить приоритет российского законодательства на международным и возможность президента переизбираться на следующий срок. Данную поправку к Конституции предложила депутат Госдумы и первая женщина-космонавт В. Терешкова.

Ранее сообщалось о том, чт о Путин выразил обеспокоенность касательно роста цен на продукты питания и дал распоряжение правительству заморозить данный рост.

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