Евросоюз продлил санкции против России

"Совет Европейского союза 17 декабря утвердил продление экономических санкций против Российской Федерации, срок которых истекает 31 декабря текущего года, еще на полгода", — сообщается в принятом постановлении.

Согласно постановлению, продление ограничительных мер принято на фоне несоблюдения Минских договоренностей в отношении Украины. "Из-за того, что российская сторона не выполняет в полной мере свои договоренности с Украиной представители Совета Евросоюза в полном согласии проголосовали за продление экономических ограничений", — сообщается в документе.

На последнем саммит Европейского союза было утверждено постановление об увеличении срока экономических санкций до 31 июля следующего года в отношении Российской Федерации.

Шесть лет назад ЕС утвердил ограничительные меры против России на фоне событий в Украине и присоединением Крымского полуострова к своим территориям. В течение всего времени санкции дополнялись новыми ограничительными мерами. В частности: прекращены консультации по программам безвизового режима и экономического содружества, введены ограничительные меры против ряда высокопоставленных чиновников и приостановлено обслуживание их счетов в банках ЕС, а также приняты ограничения в сфере торговли. Взамен Российская Федерация утвердила ограничения на ввозимые из Евросоюза товары.

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