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Евросоюз продлил санкции против России
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Евросоюз продлил санкции против России

Продление ограничительных мер принято на фоне несоблюдения Минских договоренностей в отношении Украины
Европейский союз принял решение увеличить срок действия экономических санкции в отношении России еще на шесть месяцев, заявил представитель ЕС. 

"Совет Европейского союза 17 декабря утвердил продление экономических санкций против Российской Федерации, срок которых истекает 31 декабря текущего года, еще на полгода", — сообщается в принятом постановлении. 

Согласно постановлению, продление ограничительных мер принято на фоне несоблюдения Минских договоренностей в отношении Украины. "Из-за того, что российская сторона не выполняет в полной мере свои договоренности с Украиной представители Совета Евросоюза в полном согласии проголосовали за продление экономических ограничений", — сообщается в документе.

На последнем саммит Европейского союза было утверждено постановление об увеличении срока экономических санкций до 31 июля следующего года в отношении Российской Федерации.  

Шесть лет назад ЕС утвердил ограничительные меры против России на фоне событий в Украине и присоединением Крымского полуострова к своим территориям. В течение всего времени санкции дополнялись новыми ограничительными мерами. В частности: прекращены консультации по программам безвизового режима и экономического содружества, введены ограничительные меры против ряда высокопоставленных чиновников и приостановлено обслуживание их счетов в банках ЕС, а также приняты ограничения в сфере торговли. Взамен Российская Федерация утвердила ограничения на ввозимые из Евросоюза товары. 

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четверг 17.12.2020 | 14:08
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